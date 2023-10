La contundente frase del Kun Agüero sobre Colo Barco tras los rumores de un pase al City: "No creo que..."

Valentín Barco es una de las grandes apariciones del fútbol argentino en el último tiempo. Cada vez más consolidado en Primera, los hinchas de Boca quieren disfrutar del Colo lo máximo posible antes de un inevitable salto a Europa. Pese a ser titular del finalista de la Copa Libertadores, los rumores sobre un pase al Manchester City van y vienen con el tiempo y Sergio Agüero, ídolo total de los sky-blues, dio su opinión sobre el joven de 19 años.

En diálogo con sus espectadores de Twitch, el Kun brindó su veredicto sobre el lateral-volante del Xeneize y lo elogió por su forma de jugar: "¿El Colo? Juega bien el Colo Barco, muy buen jugador. ¿Ustedes qué creen? ¿Va a durar un poco más en Boca o no? No creo que dure mucho. Es muy bueno. Sí, el City seguro se lo lleva", sentenció.

A raíz de su situación contractual, Barco se vio inmerso en rumores de una posible salida en enero de 2024. Uno de los equipos interesados era el Manchester City, que estaría dispuesto a activar la cláusula de 10 millones de euros para llevárselo a Inglaterra. Cabe recordar que el vínculo del Colo con Boca finaliza en diciembre del próximo año.

Antes de tirarle flores al juvenil, Agüero habló sobre la clasificación del Xeneize a la final de la Copa Libertadores y se aventuró a dar su parecer acerca del partido del 4 de noviembre: "¿Hay bosteros acá? ¿Qué opinan del Chiquito Romero? [...] La verdad, increíble lo de Boca, eh. Ahora la final, contra Fluminense. [...] No sé cómo va a salir. Es una final, es difícil. Marcos Rojo no va a jugar. El tema es que, como juega hoy Boca con muchas ganas y actitud, tratan de que el rival no se agrande. El tema es que los brasileros te pintan la cara si los dejás que se agranden. No creo que a Boca le hagan eso", disparó.

El Kun tiene varios compañeros de batallas en Boca. El exdelantero compartió plantel en la Selección argentina con Romero y Rojo, además de haber sido rival de ambos en diversos partidos en el derby de Manchester. Además, tiene buena relación con Juan Román Riquelme, con quien ganó la medalla de oro en Beijing 2008.