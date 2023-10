Con Los Pumas adentro, cómo quedaron y cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial de Rugby

Este domingo por la mañana, Los Pumas lograron un trabajado triunfo ante Japón y volvieron a meterse entre los ocho mejores equipos de una Copa del Mundo tras el fracaso en la edición anterior. Clasificado como segundo del grupo D, el conjunto argentino enfrentará a Gales, que viene de dar el golpe en su zona al terminar primero sobre Australia, que firmó el papelón más grande de su historia al quedar afuera en primera fase del Mundial de Rugby 2023.

Luego de la victoria albiceleste, solo restaba definir al rival de Inglaterra, que finalmente será Fiji. Pese a haber perdido por 24 a 23 con Portugal, los isleños clasificaron a los cuartos por primera vez en 16 años.

Así quedó el cuadro final del Mundial de Rugby

Cuáles serán los cruces de cuartos de final del Mundial de Rugby

Argentina-Gales (sábado 14/10, a las 12): el primer partido de cuartos de final tendrá como protagonistas a Los Pumas, que deberán superar a un durísimo rival para meterse por tercera vez en su historia en las semifinales. Los galeses vienen de imponerse en su grupo gracias a las victorias ante Fiji, Portugal, Australia y Georgia, mientras que el combinado nacional se recuperó de la dura caída en el debut ante Inglaterra para luego derrotar a Samoa, Chile y Japón.



Irlanda-Nueva Zelanda (sábado 14/10 a las 16): los europeos, que vienen de ganar el Seis Naciones y mostraron un altísimo nivel en la fase de grupos que los pone como candidatos, buscarán meterse por primera vez en semis. Pero no la tendrán nada fácil, ya que su rival será la potencia Nueva Zelanda, que tras la derrota en su debut contra Francia se recuperó de la mejor manera y pasó por arriba a todos sus rivales (Namibia, Italia y Uruguay).



Inglaterra-Fiji (domingo 15/10 a las 12): los ingleses, campeones del mundo en 2003 y finalistas en 2007 y 2019, no tuvieron inconvenientes para imponerse en el Grupo D. En busca de confirmar su chapa de candidatos, deberán medirse contra Fiji, que terminó en el segundo puesto del Grupo C con 11 puntos detrás del líder Gales.



Francia-Sudáfrica (domingo 15/10 a las 16): el último cruce de cuartos de final tendrá como protagonistas a otros dos equipos que son candidatos al título. Por un lado está la local Francia, que se quedó con el primer puesto del Grupo A con victoria sobre Nueva Zelanda incluida, mientras que por el otro está Sudáfrica, último campeón del mundo que avanzó como segundo en el Grupo B por la ajustada derrota contra Irlanda.

