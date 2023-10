Qué dijo Arias de los insultos de los hinchas tras el 1-2 de Racing ante Platense: “El enojo de la gente es…”

Racing se reencontró con su gente tras la derrota en el clásico ante Independiente y la salida de Fernando Gago. Antes, durante y después de la derrota con Platense, el Cilindro de Avellaneda explotó de furia contra jugadores y dirigentes. Por eso, Gabriel Arias fue el único referente en dar la cara tras otro revés de la Academia.

Mirá el video

La gente de Racing silbó, insultó y tiró todo el repertorio de canciones contra los propios. Mientras que los principales apuntados fueron el presidente Víctor Blanco y los centrales Sigali y Piovi, fue el arquero chileno quien salió a bancar la parada en los micrófonos y se manifestó sobre la reprobación de la hinchada: "Es entendible. Cuando los resultados no se dan o las cosas no salen como todos queremos, es entendible el enojo de la gente", expresó.

Con mucho pesar, Arias agregó: "Vamos a seguir trabajando para intentar revertir todo ese enojo que tienen". Lo cierto es que el panorama es complicado en Racing, ya que este picante momento cayó sobre la dupla técnica Grazzini-Videla y ninguno de los entrenadores apuntados respondió positivamente.

Además, el guardameta, que no pudo evitar la caída por 1-2 ante Platense, desmintió internas en el vestuario: "¿Sobre los rumores [de una pelea] con Emiliano [Vecchio]? Yo nunca me manejé de esa forma. Si quiere, nos juntamos con Emiliano, cara a cara y lo hablamos. Yo no tengo problema con nadie. Siempre fui muy respetuoso y nunca le faltaría el respeto al club, por el que tengo un sentido de pertenencia muy grande".

"Las cosas que se dicen sobre mi, Leo [Sigali] y Emiliano son todas mentiras. Como te digo, si quieren nos juntamos con el que lo quiera hablar que yo no tengo nada qué esconder. Nos dijimos las cosas en la cara, puertas adentro", concluyó Arias.