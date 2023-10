La sincera reflexión de Montoya sobre los errores de Los Pumas ante Japón: "Me gustó que los jugadores..."

En el Stade de la Beaujoire, de la ciudad de Nantes, Los Pumas vencieron a Japón y se clasificaron a la siguiente instancia del Mundial de rugby, en la que se enfrentará en cuartos de final a Gales.

El partido fue frenético, con Los Pumas intentando imponerse pero con Japón sin resignarse a una derrota, combatiendo hasta el final y en ocasiones a un paso de torcer el resultado. Argentina pudo abrochar un partido sólido a pesar de los errores y el capitán del equipo Julián Montoya, destacó que su equipo se mantuvo firme a pesar de esos inconvenientes.

"Me gustó la intensidad con la que jugamos. También me gustó la resiliencia del equipo en cuanto a los errores que cometimos. No hubo pánico, siempre fue próxima opción y próxima opción. Eso se vio. Me gustó que los jugadores estuvieron serenos en la cancha, hicieron su rol, jugaron bien. No se preocuparon tanto de los errores sino por cómo salir de eso", señaló.

Sobre el análisis del partido y la preparación de cara al partido que viene, Montoya agregó: "Estos partidos son de presión alta, donde se juega al todo por todo. Jugamos al rugby, es lo que nos gusta hacer y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Siempre con las mejores intenciones. A veces sale mejor y a veces peor. Tenemos una semana más para prepararnos y tenemos que intentar poner la camiseta argentina cada vez un poquito más alta".

Los Pumas se clasificaron a los cuartos de final de un Mundial por quinta vez en su historia, luego de hacer lo propio en 1999, 2007, 2011 y 2015.