La respuesta de Martino sobre el rumor bomba de una salida de Messi a préstamo: “¿No se irá a…?”

Lionel Messi volvió a jugar este sábado por la noche en Inter Miami, luego de recuperarse de su lesión muscular, pero no logró evitar la caída del equipo conducido por Gerardo Martino a manos del Cincinnati, por 1-0, resultado que lo marginó de la posibilidad de avanzar a los play offs de la MLS.

Ahora, sin la posibilidad de clasificar y sin competencia hasta febrero del año próximo cuando inicie la siguiente temporada, empezó a correr fuerte un rumor que sugiere un posible préstamo del Inter Miami a Barcelona, para que Messi pueda jugar sus últimos partidos en el club que lo vio crecer, al menos, por 4 meses.

Mirá el video

Sobre esta posibilidad fue consultado este sábado en conferencia de prensa el propio entrenador, Martino, quien se mostró sorprendido por la pregunta. "No se irá (a Barcelona) a pasear ¿no? La verdad que esto me sorprende, no se nada. Si me decís que se va a visitar Barcelona de vacaciones te lo creo pero de esto no se nada", señaló.

Lo cierto es que el rumor no es descabellado, considerando que Messi no querrá estar tanto tiempo sin competencia a nivel clubes, considerando los duelos trascendentales que tiene la Selección argentina. Más aún considerando que hay un antecedente directo, porque en 2012, su excompañero en Barcelona, Thierry Henry se fue a préstamo por dos meses al Arsenal inglés cuando jugaba para New York Red Bulls de la misma liga que Messi.

Más allá del rumor, el DT se refirió a la actualidad de Messi y cómo lo vio en su vuelta a la competencia: "A Lionel lo ví falto de fútbol. De la lesión está bien, no tiene ningún problema" sostuvo. Luego, agregó: "Ha jugado muy poco en el último período y podía pasar que estuviera falto de ritmo".