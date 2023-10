La particular respuesta de Arias sobre el rumor de una pelea con Vecchio: “Si quieren nos juntamos con Emiliano y…”

Racing es un caos y, tras la derrota ante Platense, el Cilindro se convirtió en una olla a presión con insultos, silbidos y cánticos contra todos y para todos lados. Luego de una semana difícil por la caída ante Independiente, Gabriel Arias se vio envuelto en un rumor de una supuesta pelea con Emiliano Vecchio, jugador apartado del plantel y pareja de una de las hijas del presidente Víctor Blanco.

No obstante, el arquero desmintió rotundamente esta interna en el vestuario de Racing: "¿Sobre los rumores [de una pelea] con Emiliano [Vecchio]? Yo nunca me manejé de esa forma. Si quieren, nos juntamos con Emiliano, cara a cara y lo hablamos. Yo no tengo problema con nadie", expresó tajantemente.

En diálogo con ESPN, Arias, visiblemente enojado por la situación que atraviesa la Academia, agregó: "Las cosas que se dicen sobre mi, Leo [Sigali] y Emiliano son todas mentiras. Como te digo, si quieren nos juntamos con el que lo quiera hablar que yo no tengo nada qué esconder. Nos dijimos las cosas en la cara, puertas adentro", disparó.

Luego de los rumores de sobrepeso, Vecchio publicó esta foto durante la semana. Igualmente, no fue convocado.

En la semana, hubo fuertes rumores en Avellaneda sobre una supuesta interna entre Arias y Leonardo Sigali, máximos referentes del plantel, y Vecchio. Cuando el ex Rosario Central no apareció en la lista de concentrados para enfrentar a Platense, esto se recrudeció. Además, el periodista Gonzalo Cardozo dio una versión del supuesto enfrentamiento: "Fue en la zona de hielo, donde están los vestuarios. Arias lo quiso llevar a discutir. Vecchio no fue nunca del grupo los referentes, se juntaba más con otros pibes. Lo quiso llevar para acercar las partes para discutir los premios con el presidente, porque tiene una relación de familia, de la que es yerno".

Luego, el cronista partidario añadió: "Sabiendo esa ventaja que quiso sacar el arquero, se empezaron a putear, se empujaron y los tuvieron que separar. Me dicen que no llegaron a las manos". Sin embargo, todo quedó desmentido por Arias.