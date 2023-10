Cheika contó cuál fue la clave del pase a cuartos de Los Pumas: "Los jugadores tuvieron voluntad gracias a..."

Los Pumas se clasificaron este sábado a los cuartos de final del Mundial Francia 2023 al vencer a Japón por 39-27 en la última fecha de la ronda inicial, resultado que le aseguró el segundo puesto del Grupo D por debajo de Inglaterra.

El head coach del equipo argentino, el australiano Michael Cheika, hizo un análisis del trámite de juego y se mostró contento con la clasificación. "Fuimos efectivos en ataque, pero cometimos errores del otro lado. Para mí, los jugadores tuvieron esa voluntad gracias al apoyo del público, que gastó mucho dinero para venir y estar acá, la semana próxima también. Pero ahora que esta presión pasó, podemos ir por lo próximo", señaló.

En cuanto a las fallas que cometieron sus dirigidos y permitieron hacer crecer a Japón, agregó: "Los errores pasan y hacen al partido. Se trata de cómo volvemos de esa situación. Volvimos muy bien de situaciones difíciles. Ahora necesitamos claramente confirmar una buena acción con otra buena acción".

Michael Cheika, entrenador de Los Pumas.

Con la cabeza puesta en los cuartos de final ante Gales, el australiano expresó: "Estamos bien, pero no estamos acá para estar en cuartos de final. No quiero decir mucho más, pero lo sabemos. Ahora es realmente knock out. Estamos muy contentos". Luego, sobre el sueño de una clasificación a semis, agregó: "Quiero llevar a este equipo lo más lejos que pueda en esta competencia. En lo personal estoy contento, pero ya pensamos en la semana próxima. Más que todo, estoy contento por el público porque tener un apoyo así en Francia es increíble".

El equipo dirigido por Michael Cheika se posicionó como mejor segundo del grupo D y selló su avance a los cuartos de final. El equipo ganó tres de los cuatro partidos disputados en su zona, con victorias 19-10 a Samoa, 59-5 a Chile y la de este sábado a Japón, además de la derrota 27-10 ante Inglaterra.