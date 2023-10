Heinze explicó el cruce entre el Gallego Insua y su ayudante en la goleada de Newell's: "Teníamos que..."

Gabriel Heinze protagonizó un intenso cruce con Ruben Darío Insua en la goleada de Newell's como visitante ante San Lorenzo. Aunque se notaba la tensión, ambos entrenadores discutían por una dura entrada de Malcom Braida a Ramiro Sordo cuando intervino el ayudante del Gringo, Mariano Toedtli. Luego del partido, el entrenador leproso le puso paños fríos al asunto.

En conferencia de prensa, el DT del conjunto rosarino, que ganó mucho aire tras una dura derrota en el clásico ante Central, bajó las revoluciones acerca del tole-tole que se generó en la línea de cal: "Estábamos hablando de una situación de juego con Insua. Viene mi ayudante a sacarlo porque teníamos que hacer un cambio", explicó.

Luego, Heinze agregó: "Ahí se malinterpretó como que él quería decirle algo. Si tengo que pedir disculpas por algo, lo hago". El propio Gringo quiso frenar a Insua y evitar una gresca mayor, pero el Gallego estaba desencajado y terminó expulsado.

Por otra parte, el entrerriano sacó pecho por la tremenda victoria de Newell's. en un campo de juego imbatible en el último año como el Nuevo Gasómetro: "Era lo que habíamos hecho en la semana, teníamos que jugar con ese juego por dentro. Había que arriesgar, por fuera no íbamos a hacer absolutamente nada. Cuando pudimos hacerlo el equipo estuvo muy bien”, expresó.

Finalmente, Heinze destacó lo hecho por sus futbolistas tras una semana díficil en Rosario: "Yo no tenía dudas de que ellos iban a dar todo. Para estar cerca de algo lo tenés que intentar, ir a buscarlo. Si hoy no se daba posiblemente el que no estaba acá era yo. Siguen confiando, me alegro por ellos y por la institución", disparó.