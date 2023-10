El valioso "doble premio" que buscará Boca en la final de la Libertadores ante Fluminense

Boca Juniors jugará su final número 12 el 4 de noviembre en el estadio Maracaná, ante Fluminense, en busca de la "Gloria Eterna", como suele publicitar al Conmebol a la Copa Libertadores, la que el Xeneize ganó seis veces y se obsesiona con su séptima.

Sin embargo, y aunque la gloria no tiene precio, se sabe que ganar la Libertadores no solo es gloria. También permite otros reconocimientos deportivos y hasta económicos, cómo no.

Boca buscará la séptima Libertadores.

Esta edición de la Libertadores contará con el "doble premio" que permite la reestructuración de la competencia directamente superior, el Mundial de Clubes, a partir del año 2025. Ese certamen se disputa desde el 2005 (hubo una edición en 2000 de menor relevancia), en reemplazo de la vieja Copa Intercontinental.

Ese año, cuando se cumplan 20 de la edición en la que se impuso Corinthians, la cantidad de clubes que lo disputarán pasará a ser de 32 equipos, como los viejos mundiales de selecciones. Estará compuesto por 12 de UEFA, 6 de Conmebol, 4 de África, 4 de Concacaf, 4 de Asia, uno de Oceanía y el club del país anfitrión. La primera clasificación incluirá a los campeones de las confederaciones del 2021, 2022, 2023 y 2024.

Real Madrid es el último campeón del Mundial de Clubes. Foto: Noticias Argentinas,

De esta manera, si Boca se impone ante Fluminense, estará inmediatamente clasificado al Mundial de Clubes edición 2025, a la que ya están clasificados Palmeiras y Flamengo, que se jugará en Estados Unidos.

Además, lógicamente, será el representante sudamericano en la edición 2023, que ya tiene como clasificados al Manchester City, Urawa Red Diamonds (Japón), Al Ahly (Egipto), León (México), Auckland City (Nueva Zelanda) y Al Ittihad de (Arabia Saudita). La sede es precisamente el país árabe.