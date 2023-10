Un exentrenador de la Lepra analizó las chances de una posible final entre su equipo e Independiente Rivadavia

Quedan tan solo dos fechas en la fase regular de la Primera Nacional y Gimnasia se juega sus últimas chances de clasificar por un lugar en el Reducido. Y este fin de semana enfrenta nada menos que a Agropecuario, uno de los punteros de la zona A, que es conducido por el ex Independiente Rivadavia Gabriel Gómez.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Gómez – a quien los hinchas leprosos apodaron “El Comandante” – habló sobre el encuentro ante el Lobo y las chances de jugar una final con el Azul del Parque: “No me gustaría”.

“Estamos tranquilos, nos hemos hecho fuertes de local pero eso no quiere decir nada. Empiezan los partidos más difíciles, que son estos últimos y vamos a jugar con un muy buen rival, vamos a tener que trabajarlo mucho al partido”, señaló el DT del conjunto de Carlos Casares.

Y recordó que “el primer partido con Gimnasia (ganó el Lobo 2-1 en el Legrotaglie) fue raro, porque el primer tiempo jugamos muy bien y nos podríamos haber ido con más goles de diferencia y en un par de jugadas lo perdimos”.

“Gimnasia es un equipo que presiona mucho de mitad hacia adelante; tiene jugadores dinámicos, rápidos; tiene una identidad, es un equipo peligroso”, reconoció.

Respecto del presente de la Lepra, Gómez opinó que “Independiente se acostumbró a jugar por los primeros puestos. Cuando vi el primer partido, con Aldosivi en Mar del Plata, lo vi bien y con un 9 de otra categoría (Arce), que marcó mucho la diferencia. No me sorprende, al contrario. Creo que se lo merece. Es una institución que tiene la gente para jugar en Primera”.

También hizo hincapié sobre las diferencias entre las dos zonas del torneo: “La zona nuestra es muy pareja, tiene muchos equipos fuertes. Y en la zona B estos tres equipos (Chacarita, Independiente y Maipú) han ganado más y se han cortado muy rápido, pero no creo que haya diferencia o que una zona sea mejor que otra”.

Finalmente, Gómez habló sobre una hipotética final contra Independiente Rivadavia y aseguró: “No me gustaría, por lo que yo quiero al club. Pero si me toca una final, que sea con quien sea. Quiero que Independiente juegue en Primera, pero hoy represento a Agropecuario; me gustaría jugar con otro equipo la final. Independiente es un equipo al que quiero mucho, me consolidó como entrenador en la Primera Nacional y estoy muy agradecido”.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio 105.5 FM

Agropecuario y Gimnasia juegan el próximo sábado desde las 16 hs, por la 37º fecha de la Primera Nacional.