La inesperada aclaración de Kyrgios al elegir a Djokovic como el GOAT: "Es el mejor, pero Federer...."

A la espera de las rondas principales del Masters 1000 de Shanghai, el mundo del tenis sigue al pie del cañón con el debate sobre el mejor jugador de la historia. El 24° título de Grand Slam que consiguió Novak Djokovic en el US Open inclinó la balanza casi irrevocablemente hacia el lado del serbio y ya son varios actores del circuito quienes se volcaron en esa dirección. El último en hacerlo fue el siempre polémico Nick Kyrgios, quien dejó una fuerte sentencia sobre las diferentes entre el serbio, Rafa Nadal y Roger Federer.

Fiel a su estilo, el australiano hizo mucho ruido en los micrófonos y eligió a Nole como el GOAT: "Es el mejor de todos los tiempos, tiene 24 Grand Slams y creo ganará un par más. Es una locura. Pero creo que no tiene el crédito que merece", expresó.

Djokovic y Kyrgios en la final de Wimbledon 2022: paradójicamente, la única victoria del serbio ante Nick.

En diálogo con nada menos que Mike Tyson en su podcast Hotboxin', Kyrgios hizo una salvedad ante su elección del mejor jugador de la historia y remarcó la particular dificultad que significaba jugar contra Federer: "Me enfrenté muy bien a Nadal. Tuve el mayor éxito contra él, pero aun así me ha vencido muchas veces. Federer podría hacerte sentir realmente mal. No importaba en qué parte del mundo lo enfrentaras, era el favorito de los fanáticos. Jugar contra él en Europa, América, Australia...", comenzó.

Federer y Kyrgios en la Laver Cup 2022, último torneo del suizo.-

"Todos querían que Federer ganara todo el tiempo. Creo que Novak es el mejor de todos los tiempos, pero Federer fue el más difícil de enfrentar. Algo en él era muy agresivo y no te dejaba mucho espacio para respirar”, sentenció. El australiano, que solo jugó un partido en lo que va de 2023, tiene récord de 1-6 con Roger y 3-6 contra Rafa, pero puede vanagloriarse de tener saldo positivo ante Djokovic: 2-1, aunque esa derrota fue en la final de Wimbledon 2022.

Nadal y Kyrgios tienen una tensa relación.

De hecho, esa única victoria ante el suizo es la mejor de su carrera, según el propio Kyrgios: "Creo que mi victoria más memorable fue, probablemente, cuando vencí a Federer por primera vez, esa fue la más memorable. No salí de fiesta después porque tenía que jugar al día siguiente. Tenía 19 años y no me gustaba mucho, todavía no era grande en la escena", concluyó.