La cargada a Boca y un noble gesto en la foto del asado del plantel de River tras ganar en la Bombonera

Luego de la victoria en el Superclásico, Martín Demichelis les dio dos días libres a los futbolistas quienes decidieron juntarse a cenar para continuar con los festejos. El plantel, casi completo, de River se juntó el restaurante-parrilla Nuestra Herencia, ubicado en Colectora Oeste Ramal Escobar y compartieron un grato momento.

La foto del plantel que subió el Pity.

Gonzalo Martínez fue quien subió la imagen del momento a sus redes sociales, la cual tiene algunos detalles a tener en cuenta. El primero es que tanto Esequiel Barco, como el propio Pity, eligieron hacer con su mano la clásica V de la victoria, que también tiene como lectura un gaste a Boca por los dos goles que hizo en la Bombonera.

La otra es que, Enzo Díaz, autor del segundo gol, no pudo estar y Rodrigo Aliendro tuvo noble gesto con el ex Talleres de Córdoba al agarrar su celular al momento del click y puso en su pantalla una imagen del lateral para que aparezca en la imagen que se volvió viral en medio del furor superclásico que abarca mucho más allá que Núñez. Otro ausente fue el Diablito Echeverri, quien durante la semana se entrenará con el Sub 17 en medio de la preparación para el Mundial de Indonesia.

Luego de la 'crisis' que vivió el millonario tras la eliminación en la Copa Libertadores y las derrotas en el inicio de la Copa de la Liga, jugará el domingo ante Talleres, en un partido clave para reencontrarse con sus hinchas en el estadio Más Monumental.

River tiene como objetivo en esta segunda parte del año llegar con el equipo afilado y en funcionamiento a diciembre, cuando se jueguen los cruces de la Copa de la Liga, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina. Tras haber ganado la Liga Profesional en la primera parte del año, River tiene que jugar dos finales y podría tener otra más si accede a esa instancia del actual campeonato. Resta saber aún cuándo se jugará el mano a mano contra Boca por la Supercopa pendiente de 2020.