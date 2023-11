La fuerte autocrítica de Alcaraz tras caer en París y resignar la pelea por el N°1: "Después de esta derrota no tengo..."

Sorpresa total. Carlos Alcaraz tuvo un debut decepcionante en el Masters 1.000 de París, jugó mal y cayó ante el ruso Roman Safiullin. Fue por 6-3 6-4 en 1 hora y 37 minutos de juego. De esta manera, el español complicó sus chances de terminar primero en el ranking ATP.

Precisamente a esto se refirió Alcaraz ni bien finalizó el partido. “Después de esta derrota no tengo opciones, todas las que tenía para acabar número 1 al final del año se han ido. No vamos a pensar eso, creo que oportunidades hay cero”, expresó, todavía dolido por el resultado.

Con este resultado, Alcaraz no sumará en el tercer Masters 1.000 del año, tras los de Indian Wells y Madrid. De esta manera, deja la suerte de la cima del ranking al número 1 del mundo, Djokovic, que este miércoles debuta contra el argentino Tomás Martín Etcheverry. Este torneo ya lo ganó seis veces y actualmente es el subcampeón.

Alcaraz cayó en su debut ante el ruso Safiullin.

"Perder en primeras rondas de torneos que esperas llegar a las rondas finales o que te exiges duele. Hoy es de las pocas veces que no quiero pensar en los días próximos, en los entrenamientos. Pero hay que hacerlo, queda un torneo. Sin embargo, estas derrotas duelen mucho”, comentó el español.

Luego, Alcaraz fue consultado si el resultado de su nivel se explica desde un problema físico. "Para nada. Simplemente no me he sentido bien en pista. Tengo muchas cosas que mejorar, muchas cosas que entrenar. No me he sentido bien con mi juego. No me he movido bien. En cuanto a los golpes, creo que ha habido una buena calidad. Físicamente, en la parte de movimiento, tengo que mejorar mucho", sentenció.