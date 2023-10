La frase “a lo Messi” de Maidana, el capitán de Independiente Rivadavia: “A los que me criticaron les demostré que…”

Mauro Maidana fue uno de los pilares fundamentales de Independiente Rivadavia para lograr el ascenso. El capitán del equipo de Alfredo Berti fue resistido en algunos momentos, pero terminó demostrando toda su jerarquía para sostener desde el fondo al que terminó siendo el mejor de la Primera Nacional.

?El que más puntos sacó

?El que más ganó

?El que más ganó de local

?El que más goles hizo

?El que tiene al goleador

?El segundo que menos perdió



uD83CuDFC6 Aaa y el CAMPEÓN, claro.



¡Tuki! uD83DuDE0E como dice el piberío pic.twitter.com/2QdlvwHz2d — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 30, 2023

Luego del partido, el Gringo habló en exclusiva con MDZ Online y se acordó de sus críticos en medio de su emoción con una frase similar a la que dijo Lionel Messi luego de caer con Arabia Saudita en el Mundial de Qatar: "Me acuerdo hasta de la gente que me criticaba. A ellos le demostré que nunca los voy a dejar tirados y más a este club que me abrió las puertas cuando no era nadie".

"Fuimos el mejor equipo del torneo. Estoy muy agradecido con todos. Por esto me quedé, me quedé para pelearla y gracias a Dios dio sus frutos. A los hinchas les digo que disfruten, es algo que no se logra seguido. Estoy muy contento porque los chicos lo tienen muy merecido. Hay que disfrutarlo y tomarse vacaciones", cerró el referente Azul.

Independiente Rivadavia ascendió a la Liga Profesional y junto a Godoy Cruz serán desde el año próximo los dos equipos mendocinos en la primera división del fútbol argentino tras superar anoche en tiempo suplementario a Almirante Brown, de Isidro Casanova y adjudicarse así el torneo de la Primera Nacional.