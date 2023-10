La picante sentencia de Checo Pérez sobre lo "difícil" de ser piloto de Red Bull: "Influye mucho que yo sea..."

Se acerca el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y crece la expectativa por una posible coronación del neerlandés Max Verstappen en la tabla de pilotos de la temporada durante ese certamen. De hecho, podría hacerlo sin la necesidad de salir a la pista el domingo, porque los 8 puntos que otorga la carrera Sprint del sábado ya le permitirían ganar su tercer título mundial consecutivo.

El único piloto, aunque improbable, capaz de arrebatarle el título desde el punto de vista matemático es su compañero en Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, que marcha segundo en la general y buscará extender el mayor tiempo posible la coronación final del neerlandés.

Checo Pérez se perfila al subcampeonato con Red Bull. Foto: @SChecoPerez.

A pesar de que es el principal candidato al subcampeonato, el mexicano sufrió la irregularidad y ha sido constantemente el ojo de la crítica de quienes aseguran que debería estar fuera del equipo. En la previa a Qatar, al piloto le preguntaron sobre si era "difícil" ser parte de esta escudería y la respuesta soltó bombas para todos lados.

“Sí, sin duda. No hay ninguna comparación con ningún otro equipo. Nada funciona como funciona Red Bull. Tienes una mala carrera y lo ves con cualquier otro equipo donde no se habla de eso. En Red Bull tienes a 300 medios de comunicación diciendo que te tienen que quitar el lugar. Así es como funciona el entorno del equipo. También siento que, sin duda, influye mucho que yo sea mexicano", sentenció.

Checo Pérez reconoció que ser mexicano lo perjudica en la Fórmula 1. Foto: @SChecoPerez.

Además de la crítica a los medios de comunicación, la referencia a su país de origen tiene un muy cercano antecedente cuando el asesor de la escudería, Helmut Marko, sentenció después de la carrera de Italia: "Ha sido una de sus mejores carreras la del fin de semana. Tuvo algunos problemas en la clasificación. Es sudamericano y no puede concentrarse tanto como Max (Verstappen) y Sebastian (Vettel)". La polémica no solo se explica por el error "geográfico" del hombre de 80 años, sino también por su claro contenido xenofóbico. Luego, le pediría disculpas a Checo, quien las aceptaría públicamente. Pero parece que la herida por la discriminación a su origen, sangra.

Sin embargo, Pérez no se achica: “He estado muchos años en la Fórmula 1. Sé que es mejor estar en esta parte del deporte, porque al final puedes estar en otro equipo o en una posición más tranquila, pero no es lo que busco. Siempre he querido estar al máximo, al tope de mi deporte y es lo que implica".