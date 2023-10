El héroe de Palmeiras que se ilusiona con ganar la Libertadores con Boca

Deyverson fue el gran héroe de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2021. El delantero brasilero, que aprovechó un error defensivo del Flamengo a los cuatro minutos del tiempo extra, marcó el gol que le dio a su equipo el bicampeonato en el torneo de clubes más importante del continente.

Actualmente, luego de ganarlo todo en el Verdao, se encuentra jugando para el Cuiabá, pero no abandona el sueño de jugar para Boca, el club del cual se considera hincha. En más de una ocasión se ha mostrado con la camiseta del Xeneize y en su diálogo con diario Olé aseguró su deseo de jugar en la Bombonera.

Deyverson se mostró en las redes sociales con la camiseta de Boca.

Para comenzar, Deyverson manifestó: "A ver... si un día me suena el teléfono y me dicen: 'Deyverson, vení a jugar a Boca'. Pfff.. Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente, y veo que Boca tiene mucho de eso. Con todo el respeto que tengo para Cuiabá, club con el que tengo contrato, pero hablo por mi sueño de jugar en Boca".

"Tengo muchas ganas. La verdad que le tengo mucho cariño a la Bombonera por Maradona y todo lo que hizo a nivel mundial. También por todos los jugadores que jugaron en Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme… Para mí sería una ilusión jugar en Boca, con Felipe Melo. Los dos juntos, ja", añadió el exjugador de Palmeiras.

Para finalizar, a la hora de imaginarse repitiendo lo logrado con el Verdao, sentenció: "Pfff, te lo juro por Dios, si gano una Libertadores con Boca sería un Deyverson de la hostia. Una locura de la hostia. Imaginate ser campeón de la Libertadores y llegar a la Bombonera con todos los hinchas cantando. Ojalá yo pueda jugar en Boca y ganar la Libertadores".