Quién es Braian Sánchez, el héroe que le dio el ascenso a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia venció 2-0 a Almirante Brown en la gran final de la Primera Nacional y consiguió el tan ansiado ascenso a la primera división. En un encuentro sumamente parejo, la Lepra sacó ventajas en el segundo tiempo del alargue y se terminó coronando en la segunda categoría. Uno de los héroes de la jornada fue Braian Sánchez, quien marcó el 1-0 a cinco minutos del pitazo final y abrió el camino para que los de Berti terminen dando la vuelta olímpica. El volante había ingresado en el complemento por Maximiliano González y minutos más tarde marcó el gol más importante de su carrera.

Braian Sánchez tiene una historia muy particular con el conjunto del Parque General San Martín, ya que llegó libre a principios de este 2023 proveniente de Arsenal de Sarandí, en donde no tenía lugar para mantenerse en la primera división. Si bien en el primer semestre no tuvo mucha actividad, el mediocampista se afianzó en el segundo semestre y terminó convirtiéndose en un hombre clave del plantel, a tal punto que llegó a disputar 23 encuentros y marcó cinco goles, incluido el de hoy, que quedará para siempre en la memoria de los Azules.

Independiente y un triunfo histórico por Sánchez.

Con 30 años, el héroe leproso tiene un enorme recorrido en el ascenso del fútbol argentino. En 2014 formó parte de San Miguel, equipo de la provincia de Buenos Aires, en donde demostró un nivel superlativo para que Deportivo Riestra se fije en él. De 2014 a 2021 formó parte del conjunto Blanquinegro, en donde jugó 60 partidos y marcó cuatro tantos. Luego llegó el momento de dar el salto y jugar en primera división con Sarmiento de Junín, aunque allí sólo jugó un encuentro.

En 2022 retornó a Riestra y nuevamente fue buscado por un equipo de primera división: Arsenal. En el Viaducto disputó un puñado de minutos, un motivo más que suficiente para buscar nuevas alternativas. Allí fue cuando Independiente Rivadavia apostó por él, le devolvió la confianza y hoy Braian Sánchéz devolvió esa gratitud con el tanto más importante de la historia de la Lepra.