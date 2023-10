La tajante reacción de Checo Pérez tras chocar en la primera curva en México: "Te soy sincero, lo..."

La largada del Gran Premio de México fue una verdadera pesadilla para Sergio Pérez, el piloto local. Con un autódromo Hermanos Rodríguez colmado como cada año, miles de fanáticos de la Fórmula 1 se acercaron para ver a Checo, que largaba desde el quinto lugar por detrás de Charles Leclerc y Max Verstappen. La ilusión por el triunfo en su tierra duró apenas una curva, ya que se vio forzado a abandonar por un choque con el piloto de Ferrari.

Mirá el video

Cuando se apagaron las luces del semáforo, el tricampeón del mundo arrancó con todo y "durmió" al monegasco, a quien le cuesta mucho mantener las pole position que consigue. En esa floja salida del piloto del Cavallino Rampante, Checo se tiró a pasarlo por afuera en el primer giro. Sin embargo, no había lugar para tres autos y Leclerc tocó a Pérez con su rueda delantera izquierda.

Al impactar contra el de Ferrari, el Red Bull de Pérez se levantó en el aire y salió disparado hacia la parte externa de la pista. El pontón derecho del RB18 quedó destrozado, al igual que el sueño de los mexicanos de volver a disfrutar de una victoria de su ídolo.

La reacción de Checo Pérez

Con más tranquilidad, Checo reflexionó sobre la maniobra, pero se mostró convencido de haber hecho lo correcto: "“Es muy difícil, no esperaba que Charles en medio fuera a frenar similar a nosotros, Max por dentro y yo por fuera", tiró.

Además, el mexicano agregó: "Me tiré, para mí no era suficiente acabar en el podio, tenía todas las ganas de ganar la carrera, vi la opción y me tiré. Me duele mucho, lo intenté porque si salía de esa curva en primer lugar, era la oportunidad de ganar la carrera Te soy sincero, lo volvería a intentar. El podio no era suficiente porque sueño con ganar en casa".