La emotiva sentencia de Ramis tras su golazo para sellar el ascenso de la Lepra: “Sentía que le debía un…”

Victorio Ramis tuvo una merecida recompensa. El delantero fue discutido durante todo el campeonato por su falta de gol, pero pocos notaron el enorme esfuerzo que hizo para que los demás se pudieran lucir. El Pipe marcó el segundo gol de Independiente Rivadavia, fue el 'culpable' de desatar una enorme fiesta de la gente en Córdoba y se sacó una enorme espina.

A poco del final, así decretó Ramis el 2-0 ante #AlmiranteBrown en la final por el ascenso a primera división. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/rQpnO8dgP8 — TyC Sports (@TyCSports) October 29, 2023

Luego de finalizado el partido, Ramis habló con MDZ Online y lo reconoció: "Lo soñé un montón. Sentía que le debía un gol a la gente. Era lo que más me recriminaban. Intenté mucho, me esforcé mucho y no me di por vencido hasta la última jugada del año. Y justo en este escenario, con toda mi familia que vino a verme".

"Vine a la Lepra y me enamoré de la gente, de la gente que trabaja. Me bancaron siempre y lo tienen merecido. Solamente tengo palabras de agradecimiento", agregó emocionado.

Luego, para cerrar, habló de su familia: "En los momentos difíciles siempre están. Estoy solo en Mendoza y en los momentos difíciles me daban una vuelta para verme. Estoy feliz de la vida. Muchas gracias a todos". La Lepra jugará por primera vez en la máxima categoría del Fútbol Argentino, aunque ya fue partícipe de los viejos Nacionales en seis oportunidades.