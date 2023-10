Independiente va por el ascenso en el partido más importante de su historia

Hoy es domingo y sí hay compromisos con el reloj. Nada de tomarse unos mates con las pantuflas puestas leyendo el diario mientras se hace la hora para ir a comprar el asado. Todo eso puede esperar para el resto de todos los domingos que vengan de ahora en más. Hoy no.

Independiente Rivadavia tiene el domingo más importante de su vida. En realidad me corrijo: Independiente Rivadavia tiene el día más importante de sus más de 40 mil días desde 1913 hasta hoy. Hay 90 minutos que son una verdadera eternidad que puede dejarlo sentado en las nubes del cielo. Ese lugar que soñó tantas veces y que ahora está apenas a un triunfo de concretarse llegó.

La foto que todos esperan.

El color Azul tiñó las calles de Córdoba. Ni el celeste de Belgrano, ni el azul y blanco de Talleres ni el rojo y blanco de Instituto. Todo eso que siempre ponderamos acá, en Mendoza, de los cordobés y su pasión quedó en suspenso, la menos por un fin de semana. Hoy la tierra del fernet y del cuarteto tiene un verdadero protagonista y es la Lepra. Hay 20 mil camisetas deambulando por la provincia, con asado y jarras recortadas como decorado.

Desde las 18, el Mario Alberto Kempes será prácticamente un Gargantini con peluca, repleto de almas azules que serán testigos del partido más importante de su rica historia. Almirante Brown es el escollo antes de la gloria en una final con promesa de partidazo.

Alfredo Berti no podrá contar con Matías Reali y su desfachatez modo Chuky y ya no tiene velas para prenderle a Alex Árce que jugará a cómo dé lugar. El dibujo no se toca y la estructura será la de todo su ciclo. El 4-3-3 de su número telefónico no se altera ni con la característica de Córdoba y el entrenador no piensa cambiar justo hoy.

Gagliardo será el arquero, Luciano Abecasis, Francisco Petrasso, Mauro Maidana y Juan Elordi los defensores; Ezequiel Ham, Franco Roemro y Maxi González los volantes, Jonás Aguirre, Alex Arce y Alejo Distaulo los delanteros. En realidad, más que nombres en puestos de un pizarrón serán un equipo de once que intentarán escribir la página más importante del club e inmortalizarse en modo póster. A por ello.