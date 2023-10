Milei reveló el único motivo por el que volvería a ser hincha de Boca y habló de Macri: "Quisiera que..."

Guiños de la política, guiños en el fútbol. En un año electoral a nivel nacional y en el club, Boca Juniors no está exento a los vaivenes de la política argentina. Mucho menos luego de que Mauricio Macri revelara que piensa en participar de los comicios de diciembre.

"Estoy evaluando si voy a estar para las elecciones como compañero de fórmula de Andrés Ibarra -es el candidato a presidente-. Estoy trabajando activamente en eso", reveló el expresidente y despertó el deseo no solo de la oposición a la actual gestión de Riquelme y Ameal, sino también de otros sectores de la dirigencia política, como es el sorpresivo caso de Javier Milei.

Macri podría ser candidato en Boca.

Hace unos días, Macri había revelado: "Milei me dijo: 'Necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la perdí desde que Riquelme es vicepresidente'. De hecho, me dijo que en la época de Boca también me votó". Ahora, el que ratificó el deseo de que Macri vuelva a ser un actor en la política del Xeneize fue el propio candidato a presidente.

Milei quiere a Macri en Boca.

"Yo lo que le expresé -a Macri- es que la única forma en la que yo volvería a ser hincha de Boca es con una dirigencia con la cual me pueda sentir confortable. Dejé de ser hincha de Boca pero estaría dispuesto a volver en caso de que haya un reordenamiento. Quisiera que vuelva el Boca de Macri", expresó, sin dar lugar a dudas.

Lo cierto es que en diciembre las puertas de la Bombonera deben abrirse para elegir la dirigencia que administrará el club por los próximos cuatro años. Aún no se oficializan las listas ni del oficialismo ni de principal oposición.