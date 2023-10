La tremenda revelación sobre Dibu Martínez: qué le pasó minutos antes de la semifinal ante Croacia

El camino de la Selección argentina en el Mundial de Qatar fue de menor a mayor, sin dudas. Pero eso no significa que en el medio no se hayan producido altibajos. El equipo de Lionel Scaloni demostró que jugó tan bien como lo supo sufrir y hubo momentos en los que pasó sobresaltos. El único partido que hasta ahora parecía ser la excepción fue la semifinal ante Croacia, el del desarrollo y resultado más redondo.

Sin embargo, ahora se supo que hasta durante ese encuentro la Selección tuvo que sufrir. La revelación del motivo fue obra el arquero Gerónimo Rulli, quien confesó un detalle no conocido sobre el Dibu Martínez y la previa de ese encuentro, en la que casi sufre una lesión.

En una entrevista con el medio digital Dorju, que fue publicada en el perfil de Instagram, uno de los arqueros suplentes del plantel campeón confesó cómo se vivió la accidentada previa al encuentro. "En la entrada en calor contra Croacia, el Dibu la empieza a hacer; cinco minutos y se va para adentro porque había sentido una molestia. Encara como para el vestuario y yo estoy justo ahí, de frente a él. Me dice 'amigo, preparate porque sentí algo; me tiró, me pinchó', o algo así. Y bueno, hice la entrada en calor como si fuera a jugar, todo a la espera de ver si el Dibu podía o no podía. Lo trataron, hicieron el tratamiento antes de salir al partido. Pudo salir a jugar", confesó.

Luego, agregó sobre el relato: "Creo que fue el partido, dentro de todo, más tranquilo que tuvo. Lo ganamos bien, ganamos 3-0. Tuvo realmente un buen partido ese día. Yo tenía que estar preparado, después no jugaba y mi energía era para el Dibu. Yo lo viví así al Mundial, quería tanto que nos fuera bien a nosotros y para que te vaya bien a vos tenés que tirar para el mismo lado. Todos para el mismo lado.. Y era así, intentaba dársela de alguna manera: un abrazo antes del partido, algunas palabras, lo que sea. Tengo una linda relación con él. Yo siento que él la sintió de mi parte".

La realidad es que fueron pocas las intervenciones del arquero durante el partido, que se abrió con un tanto de penal de Messi y se cerró gracias a dos goles de Julián Álvarez, acaso en su partido consagratorio. Dibu Martínez evolucionó de esa molestia y pudo atajar en la gran final ante Francia, siendo determinante no solo en el alargue sino en los penales para bordar la tercera estrella por encima del escudo.