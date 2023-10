Diablito Echeverri reveló el motivo por el que cree que Demichelis lo hizo debutar en River: "Me tocó hacer un buen..."

Diego Placente hizo pública la lista de convocados para la Selección argentina Sub 17, de cara al próximo Mundial de la categoría, a disputarse el mes que viene en Indonesia. Se trata de la única competencia que la camiseta albiceleste aún no logra conseguir, por lo que las expectativas son altas.

Los responsables de poner alta esa expectativa son los mismos jugadores, todos integrantes de una camada prometedora que tiene como figura principal el chico de 17 años de River Plate, Claudio Echeverri, quien ya sumó minutos 72 minutos en los cuatro partidos en los que ingresó con la primera de Martín Demichelis.

Echeverri tiene cuatro partidos en primera.

En la víspera a la competencia, Echeverri brindó una entrevista al medio Clarín, en la que se refirió a cómo vive la presión de ser el principal apuntado de la camada. "Yo soy un chico muy reservado. Vivo con mis papás, mi hermana y mi novia y ellos me acompañan en todo lo que me pasa. Lo llevo bien tranquilo y hago otras cosas para no estar tan pendiente de lo que se habla", señaló.

"Me tocó hacer un buen Sudamericano y gracias a eso pude dar el salto a Primera de River. Tuve un gran debut, más que nada por la asistencia. Estoy contento y feliz, pero tengo que seguir trabajando para volver del Mundial y poder sumar más minutos en River", agregó.

Finalmente, sobre el objetivo del Mundial, señaló: "Va a ser muy lindo y habrá muchas cosas en juego. La Selección Mayor te motiva y es un orgullo para nosotros verlos jugar a ellos, más ahora que son campeones del mundo y no les gana nadie. Nosotros sabemos que es el único título que nos falta y es una gran ilusión para nosotros".