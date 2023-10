Por qué a Los Pumas no les alcanzó para subirse al podio

Finalmente no alcanzó. La mejoría del segundo tiempo no fue suficiente para que Los Pumas consiguieron el tercer puesto en el Mundial de Ruby 2023. Las intermitencias que los condenaron durante todo el torneo volvieron a ser decisivas en la noche de Paris. Los errores se pagan caros dice el dicho popular y otra vez esas fallas fueron las que inclinaron la balanza a favor de los ingleses, sólo por tres puntos, 26 a 23.

Todo lo que se dijo sobre Los Pumas en estos casi dos meses de competencia se reflejó en los 80 minutos que se jugaron en la gélida noche del Stade de France, con la medalla de bronce en juego. Subir y bajar en un mismo partido, sufrir y gozar de principio a fin, estar a tiro, quedarse a un paso, terminar con las ganas.

Sensaciones que dio un equipo, que en la noche de hoy, se retira de Francia con una buena imagen y la cabeza bien alta. Faltó muy poco, se estuvo tan cerca, que lo que queda es algo de bronca y resignación por un puesto que no se consiguió por detalles que te dejan afuera y que una vez más fueron gravitantes para que el equipo argentino no pudiera completar su obra.

¿Por qué sufren estos desniveles Los Pumas? Porque es algo que nunca pudieron superar. Intermitencias e inconsistencias que fueron claves en su desarrollo, que no los hicieron desarrollar en todo su potencial. Sin embargo, en la noche de hoy no hay nada para objetar, salvo esas cuestiones técnicas, gustos o estrategias, que habrá que analizar más profundamente cuando se hagan los balances en conjunto de lo que fue este ciclo.

El lamento de Kremer es la tristeza de Los Pumas.

¿Que fue el Mundial para Los Pumas? Momentos, situaciones, que más o menos favorables se superaron con dificultad, sin que se pudiera soltar la versión real de este equipo. ¿Por qué Inglaterra ganó en la noche de hoy? Porque fue el más regular, sin lograr una actuación para el recuerdo le alcanzaron para capitalizar cada falla argentina y colgarse la medalla de bronce.

Los Pumas otra vez se quedaron a mitad de camino. No les alcanzó con la reacción, porque una vez más sus baches los condenaron. Aunque esta vez terminaron con la cabeza bien alta, dejaron una imagen mucho mejor, porque se rebelaron y pelearon por algo que deseaban conseguir.

Habrá un camino para desandar en el futuro. Se viene un recambio generacional, con varios históricos que dejaron una huella para continuar. Y los nuevos que tomaran la posta, con un legado que habrá que aprovechar, pero también repasar para no volver a cometer los mismos errores.

Hay derrotas que duelen, como la del debut contra estos mismos ingleses en Marsella o el de hace algunos días frente a los All Blacks, por las formas, porque no se vio reacción. La de hoy lastima, por lo cerca que se estuvo y la pena de lo que pudo ser. Aunque no duele como las otras. La imagen fue distinta, el equipo puede quedarse con la cabeza bien alta a pesar del traspié. Sirve para construir, porque al final, el cuarto puesto es un lugar que quedó para la Argentina y que varios de los grandes no alcanzaron.

Como cada ocho años, Los Pumas se las ingenian para meterse en el medio de las potencias. Francia, una vez más, no fue la excepción. ¿Su pudo jugar mejor? Obviamente, Los Pumas tenían con plantel para más. El problema fue que por errores propios no lo lograron, nunca consiguieron esa consistencia de la que tanto habló Cheika.

El Mundial finaliza mañana, con una definición que paraliza al mundo del rugby. Será para Sudáfrica o Nueva Zelanda, los equipos que dominan el mundo. La Argentina se va con el cuarto lugar, mucho aprendizaje y un desafío que necesita mejorar: ser más confiable.

Porque sólo esos equipos son los que tienen el plus para lograr los campeonatos. Será cuestión de tiempo. En la noche de Paris, a Los Pumas les faltó muy poco para consumar una nueva página en su larga historia.

*Desde Francia, Hernando De Cillia, editor de Rugby Champagne