La fuerte sentencia de Michael Owen sobre Messi y el Balón de Oro: "Es increíble que Haaland, que marcó 50 goles..."

Este lunes, 30 de octubre, la revista France Football hará entrega del Balón de Oro. La ceremonia se desarrollará en el Théâtre du Châtelet de París, Francia y comenzará a las 14 (hora de Argentina). Lionel Messi es uno de los principales candidatos a quedarse con el galardón, por lo que está en las puertas de ganar por octava vez en su carrera el premio al mejor futbolista del mundo.

En este contexto, quien habló sobre esta situación fue Michael Owen. El inglés dialogó con el diario español Marca y dejó clara su postura con respecto a la gala: “El nivel que ha alcanzado Leo durante tantos años seguidos es increíble. Lo de los ocho Balones de Oro lo explica todo. No hace falta decir nada más. Y lo respeto más por cómo, a sus 35 años, ha conseguido llegar a lo máximo, que es ganar el Mundial estando a un gran nivel".

Owen ganó el Balón de Oro en 2001, cuando jugaba en Liverpool.

"Es increíble que Haaland, que marcó más de 50 goles, hizo el triplete... no se lo vaya a llevar, pero será porque está Messi, que lo merece por ganar el Mundial. Es una carrera increíble. Felicidades a Leo”, añadió quien ganó el Balón de Oro en la edición del 2001, quedando por delante del español Raúl, el alemán Oliver Kahn y a David Beckham.

Además, aprovechó para hablar sobre su ex compañero, quien actualmente es uno de los dirigentes más importantes del Inter Miami: “Era un jugador único, un personaje muy particular. Su vida es muy diferente a la nuestra. Es una celebrity. Por eso, mi relación con él respeto a mi relación con otros compañeros era diferente. Ahora no trabaja en la TV, no entrena, tiene un equipo... No lo veo tanto como a otros, pero somos amigos”.

Para finalizar, Owen se refirió a Jude Bellingham, uno de los futbolistas ingleses con mejor presente: “Tiene opciones de ganar un Balón de Oro, sin duda. Es un jugador especial. Para ganarlo, debes ser el mejor de un gran equipo. Y si el Madrid gana la Liga o la Champions, puede alcanzarlo”.