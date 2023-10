La frase con sabor a revancha del Patrón Bermúdez sobre el momento de Boca: "Qué lindo ver a..."

Con poco más de una semana por delante para que la pelota comience a rodar en el marco de la final de la Copa Libertadores, el mundo Boca se ilusiona con cortar la racha negativa de 16 años sin poder levantar el trofeo de clubes más importante del continente. Para ello deberá vencer a Fluminense en el estadio Maracaná.

En la previa del mano a mano con los brasileros, que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en Río de Janeiro, fue Jorge Bermúdez quien alzó la voz. El Patrón es palabra autorizada para hablar sobre el presente del Xeneize y, fundamentalmente, sobre lo que se avecina en el certamen continental.

El ex defensor colombiano dijo presente ante los micrófonos de El Canal de Boca y, entre otros temas, se refirió a las diferentes decisiones que ha tomado el Consejo de Fútbol de la institución en los últimos años, las cuales en muchas ocasiones han sido fuertemente criticadas.

Para comenzar, manifestó: "El tiempo se encargó de darnos un poquito la razón. Más que a nosotros, a los jugadores y la apuesta que se hizo. No voy a salir a reivindicar nada, no me interesa. Pero que lindo que uno vea a Sergio Romero en el arco de Boca haciendo lo que hace y cuando llegó acá decían: '¿Para qué lo llevaron?'".

"Y todo el que se traía estaba mal. Y el que se iba era el jugador más importante de la historia. Y si uno hace la lista de los que se fueron y los que han hecho, se dan cuenta de que tan equivocados no estábamos. Esa era la manera de sacar el problema de sacar el problema de encima, diciendo que el Consejo los tenía colgados", sentenció Bermúdez, ganador de dos Copas Libertadores y una Intercontinental con la camiseta de Boca.