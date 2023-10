La confesión de Pipo Gorosito tras irse de Colón: “Hablé cortito con el plantel porque…”

Tras la derrota ante el descendido Arsenal de Sarandí en condición de visitante, y a falta de cuatro fechas para el final de la Copa de la Liga Profesional, Colón se quedó sin director técnico. Pipo Gorosito dio un paso al costado y ahora el elenco santafesino deberá buscar un reemplazante cuanto antes.

Para comenzar el DT manifestó sus sensaciones tras alejarse del Sabalero: "Siento tristeza porque nos hubiese gustado quedarnos mucho tiempo en Colón, pero hay una realidad y es que los resultados no se están dando y cuando es así el eslabón más chico siempre es entrenador".

Mirá el video

"No importa si la decisión es de uno o de otro, venimos en una situación incómoda desde hace un tiempo a esta parte y por ahí viene cualquiera y remueve un poquito y las cosas se solucionan", añadió Gorosito al ser consultado sobre si la decisión había sido suya o de la Comisión Directiva.

A la hora de hablar sobre el apoyo de los futbolistas de Colón, expresó: "Muy respaldado, ellos hasta ahora no querían que nos fuéramos, pero a veces uno pasa a ser también parte del problema, cuando estás adentro uno por ahí no ve cosas que son muy evidentes del día a día y las tomás como naturales. Es diferente cuando llegás a un lugar, observás desde afuera el problema y buscás soluciones más rápido. Quiero agradecerles porque con nosotros han sido muy buena gente, respetado las decisiones. Somos muy agradecidos con los jugadores".

"Soy re maricón, re llorón, hablé cortito y me fui enseguida porque me iba a poner a llorar. Antes de la conferencia lo tenía más o menos masticado, como cuerpo técnico lo habíamos habado en la semana antes del partido diciendo que, si no se daba el resultado, que viniera otro. Ahora son cuatro partidos nada más, si gana uno o dos ya está".