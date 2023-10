El video viral de Wembanyanma entrenándose con Ginóbili en San Antonio Spurs

Luego de tanto tiempo de espera, este miércoles llegó el ansiado debut de Victor Wembanyama en la NBA. El francés, denominado "unicornio", "extraterrestre" y el futuro de la mejor liga de básquet, tuvo un estreno oficial aceptable con los San Antonio Spurs. Al igual que casi tres millones de espectadores en televisión, Manu Ginóbili no quiso perderse ese partido histórico para la franquicia que él ayudó a convertirse en grande. Sin embargo, el argentino no solo estuvo en las tribunas, si no que ayudó a la nueva joya en sus entrenamientos.

Mirá el video

Ya pasaron cinco años de su retiro, pero el bahiense nunca se alejó del equipo de su vida. Actualmente, el ídolo del conjunto texano está a cargo del desarrollo de los jóvenes jugadores de los Spurs. En ese rol, este viernes apareció un video de Manu dándole consejos a Wemby, en una práctica individual junto a otros asistentes.

Como era de esperarse, las imágenes causaron gran revuelo en Twitter. Claro, la unión de dos figuras tan grandes como la de Ginóbili y la del francés de 19 años "rompió" la red social de la X. No obstante, esto no es algo esporádico o espontáneo, ya que desde un principio se supo que tanto el 20 como Tim Duncan y Tony Parker acompañarían el proceso del joven de 2,24 metros de altura.

Manu no quiso perderse el debut de Wembanyama en la NBA

De hecho, Manu y sus históricos compañeros de los Spurs tetracampeones fueron de los primeros en acercarse a Wembanyama cuando San Antonio lo eligió en el primer lugar del Draft de la NBA. En aquella ocasión, el histórico trio participó de una cena con el francés, acompañados de otros referentes de la franquicia como Bruce Bowen y David Robinson.

Como fue mencionado anteriormente, la expectativa por Wemby es total en el básquet mundial. El partido entre los Spurs y los Dallas Mavericks fue el segundo juego de apertura de temporada con más espectadores en la historia de ESPN. Pese a que el show fue para otra estrella europea como Luka Doncic, Wembanyama terminó con 15 puntos, 5 rebotes y dejó algunas pinceladas de lo que puede significar para la NBA: una revolución.