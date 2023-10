El sugestivo posteo de Papu Gómez en Instagram tras la suspensión de 2 años por doping

Pasó una semana desde que el organismo antidoping de la EURO oficializó la suspensión por dos años de la licencia federativa de Papu Gómez, lo que le impedirá jugar durante ese plazo en su club, el Monza. Además, también tiene prohibido entrenarse a la par de sus compañeros, por lo que le volante debe recurrir a otros campos para no perder ritmo.

Él mismo, en una publicación de las redes sociales, confesó: "No me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine mi carrera así. No me lo merezco". Teniendo en cuenta esta premisa es que el futbolista sigue con sus trabajos físicos y futbolísticos, a la espera de que su defensa apele el fallo y consiga una reducción de la pena.

Mira el video

Mientras tanto, Gómez utiliza las redes sociales para mostrar sus entrenamientos informales y espontáneos. Tanto, que a veces utiliza campos de juego en estado deplorable. La publicación no solo permite visualizar parte de la sesión de entrenamiento sino que deja una imagen de amateurismo en su preparación.

La historia fue publicada este jueves y en ella se lo ve junto a su preparador físico particular, Fernando Dignani, en un campo con un césped deteriorado. En el video se muestra una gambeta al preparador físico y un remate a un arco que no se visualiza, acompañado de la inscripción: "Esa no estaba en el libreto", a modo de broma contra el PF.

Este viernes volvió a recurrir a las redes sociales para mostrar su entrenamiento, pero aquí ya sí se lucía un césped profesional, con equipamiento acorde al nivel de competencia al que pretende regresar si consigue sortear con éxito la suspensión a dos años.