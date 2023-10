El contundente mensaje de Mateo Carreras a horas Los Pumas-Inglaterra por el tercer puesto: “Es el partido más…”

Este viernes, desde las 16 (hora de Argentina), Los Pumas buscarán subirse al podio del Mundial de Francia 2023. Para ello deberán vencer a Inglaterra, rival con el que perdieron en el debut de la competencia. A horas de lo que será la lucha por la medalla de bronce, quien palpitó el duelo fue Mateo Carreras.

El wing de la Albiceleste enfrentó los micrófonos de ESPN Scrum y manifestó: "Es el partido más importante de mi vida. Justo hablamos del caso de Agus Creevy que debutó hace 18 años en Los Pumas y es un suertudo que le toque jugar este tipo de partidos dos veces. Al equipo por ahí le cuesta llegar a esta zona y nos dijo que lo disfrutemos, que no nos quedemos con las ganas de decir ‘qué hubiera pasado si’, sino desde el minuto cero dejar todo".

Carreras habló a horas del choque por el tercer puesto.

"En cuanto a lo emocional pensaba estos días que este grupo por ahí no se repite nunca más, hay jugadores que se retiran de Los Pumas y siguen en sus clubes o se retiran, jugadores que tal vez no sean llamados el año que viene. Entonces me puse a pensar en estos son los últimos tres días con un grupo humano increíble. Es un grupo que te emociona un poco", añadió Carreras.

En cuanto a un partido por demás especial, por el contexto, el hombre de Los Pumas expresó: "Creo que es el escenario que quieren todos: jugar contra ellos con la camiseta de los granaderos. Es algo que te motiva mucho más que un partido normal. Siempre que te ponés la celeste y blanca es algo distinto, pero con este contexto y después de haber perdido el primer partido, que en cuanto a lo personal es una revancha, creo que todos nos lo tomamos así y lo preparamos así".

Para finalizar, Carreras sentenció: "Sabíamos que dentro de los 33 de ellos podían haber cambios y son uno mejor que el otro, pero creo que se van a tirar a contraatacar teniendo a Freddie Steward de wing y Marcus Smith. Va a ser un partido lindo para ver y jugar, no sé si lo disfruto tanto, pero ellos juegan mucho con el pie. Tienen mucha confianza en el cacheteo y los rebotes y nos preparamos toda la semana para contrarrestar eso"