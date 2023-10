La explosiva reacción de Insua con un periodista tras el empate de San Lorenzo: "¿Querían...?"

A San Lorenzo le cuesta ganar como local y el empate agónico ante un Platense con 10 hombres es una nueva muestra de ello. Por esta razón, Ruben Darío Insua comienza a recibir críticas que antes hubieran sonado alocadas. En conferencia de prensa, el Gallego fue consultado por la sequía de triunfos en el Nuevo Gasómetro y tuvo una reacción entre la bronca y la ironía.

El entrenador del Ciclón comenzó su atención a la prensa de forma picante y no hizo más escalar durante la misma. Todo comenzó con una pregunta sobre el presente del equipo en la Copa de la Liga: "¿Es lo que más te preocupa hoy, no ganar en el campeonato? Algo a lo que San Lorenzo no estaba acostumbrado desde tu llegada", tiró el periodista.

Luego de asentir con la cabeza, Insua respondió explosivamente: "Si, sí. Estoy muy preocupado, muy angustiado, muy triste. Queremos volver a ganar, por supuesto. ¿Querían escuchar eso? Ahí está".

Ante un intento de aclaración del periodista, el DT de San Lorenzo lo interrumpió: "Sí, ya te contesté, ya te contesté. Estoy preocupado, es mejor ganar que perder. Una regla básica del juego", contraatacó de forma irónica.

El cronista insistió con la repregunta y le consultó a Insua si estaba enojado: "Ya te contesté [...] No, no. Estoy contento, menos ustedes", disparó el Gallego, antes de incentivar a otro periodista a cambiar de tema.