Revelan cuál es la única frase en inglés que dice Messi en el vestuario del Inter Miami: “A veces ha dicho…”

Con la derrota del pasado sábado ante Charlotte FC, Lionel Messi cerró sus primer semestre con Inter Miami con balance agridulce teniendo en cuenta que consiguió su primera corona con la franquicia pero no logró el objetivo de meterse en los playoff de la MLS que era uno de las metas que se había puesto.

Azcona y Messi, entrenando en Miami.

De igual manera su arribo ha sido muy positivo y hasta sus compañeros agradecen lo que aportó en el vestuario. Edison Azcona habló al respecto y reveló que el astro habla muy poco inglés: “Yo no lo he escuchado hablar inglés a Leo… A veces, ha dicho ‘Good morning’ cuando entra, pero los que hablan inglés y no saben español están aprendiendo a hablar español".

"Él cantó en una cena para nosotros en el primer viaje que tuvo con el equipo. Estaban diciendo que tenían que cantar y bromeando. Primero, Jordi fue a cantar, Sergio también y Leo fue a lo último”, recordó el futbolista nacido en República Dominicana, dejando en claro que todos tratan de adaptarse al capitán para hacerlo sentir mejor.

Luego del primer partido que disputó Messi, fue victoria ante Cruz Azul por la Leagues Cup, Messi le regaló auriculares personalizados a todo el plantel y el juvenil de 19 años contó que hizo con ese presente: "Los tengo, sí. Los uso, de hecho. ¿Cómo me llegó? Fue antes de un partido y estaban en cada asiento del vestuario que tenemos antes de llegar al estadio. Llegamos a donde entrenamos y, en ese vestuario, había uno en cada asiento de los jugadores”.