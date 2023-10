La picantísima frase de Mourinho contra el Papu Gómez por su doping: "Tengo tos, pero..."

Sin fútbol argentino por elecciones, el foco se puso en el fútbol internacional y en especial, en un partido que despertaba interés: Roma vs Monza. Sería el primer partido del equipo de Papu Gómez, que por primera vez no pudo jugar en el marco de la sanción por dos años que le fue impuesta luego de que diera positivo un control antidopaje realizado el año pasado. Su equipo, cayó por 1-0 ante los dirigidos por José Mourinho.

Días atrás, al volante argentino le habían preguntado por el entrenador portugués y con picardía, le recordó la final de la Europa League, en la que Roma enfrentó a Sevilla, por entonces su equipo, que terminó coronando al conjunto español. "¿Mourinho? Solo tengo un recuerdo y es ganar la Europa League con el Sevilla contra su equipo", señaló.

Gómez fue suspendido y no pudo jugar para Monza.

Esa declaración fue, claro está, antes de que se conociera su sanción. Ahora, en conferencia de prensa, Mourinho fue consultado por esos dichos y la respuesta fue contundente: "No recuerdo que haya jugado en la final de la Europa League contra nosotros. Me parece que lo hizo contra Juventus en semifinales con un control ya positivo", señaló. Tiene razón, el volante no ingresó en ese partido en el que si jugaron Ocampos, Lamela, Montiel y Acuña.

Sin embargo, el DT portugués no se quedó ahí y aceleró con una picante declaración en referencia a la situación del argentino: "Tengo tos, pero no quiero tomar ni jarabe ni pastillas... o podría tener problemas...".

La frase llega en un momento de alta temperatura para el DT, que vivió el encuentro con nerviosismo. En el festejo del gol del triunfo anotado por Stephan El Shaarawy, Mourinho se tiró al suelo del Estadio Olímpico y mientras celebraba hacía gestos al banco de suplentes rival.