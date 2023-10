La impactante revelación del Papu Gómez sobre su futuro tras ser sancionado: "No me quiero..."

Llegó el momento de hablar para el Papu Gómez. Luego de que se conozca que un control antidoping realizado en octubre del año pasado había dado positivo, finalmente el Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte terminó por confirmar la sanción a aplicar: dos años sin licencia para la práctica del deporte.

Este domingo, el jugador del Monza decidió romper el silencio al respecto de la sanción, primero con un comunicado en el que confirma la noticia y se desliga de cualquier intento de sacar ventaja a través del consumo de la sustancia que se encontró en la muestra, terbutalina, que su utiliza como broncodilatador.

Mirá el video

Luego, el futbolista utilizó las historias en Instagram para dejar un mensaje a modo de descargo. "Hola amigos, recién terminado de entrenar. Como todos saben, fui sancionado por un control antidoping antes del Mundial. Di positivo de terbutalina, una sustancia que está en un jarabe para la tos que tomé accidentalmente en una noche, en un ataque de tos de mi hijo más chico, Milo", comenzó confesando.

"Obviamente estoy triste y arrepentido. Fue un accidente doméstico. Después tuve varios controles antidoping durante el Mundial y con el Sevilla y nunca pasó nada, siempre dio negativo. Siempre traté de ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha y creo que en mis 18 años de carrera pude cumplirlo", agregó.

El comunicado del Papu Gómez.

Luego, dejó en claro cuál es la decisión que tomará el jugador, de 35, al respecto de su futuro en la carrera profesional: "No me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine mi carrera así. No me lo merezco. Lo que más deseo es volver a las canchas, entrenarme con mis compañeros. Entrenar con el Monza, jugar con el Monza. Dándole batalla, voy a seguir entrenándome solo. Ojala que mis abogados y allegados puedan solucionar todo el tema".

En un principio, se especuló con que Gómez, en caso de confirmarse la sanción, anunciara el final de su carrera, considerando que un eventual regreso a las canchas lo tendría jugando con 37 años. Sin embargo, esa parece ser su voluntad en este momento, según él mismo confesó.