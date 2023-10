Florencia Borelli hizo historia al ganar la medalla de plata en maratón femenina

La deportista marplatense Florencia Borelli hizo historia este domingo al quedarse con la medalla de plata en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego de liderar la prueba a metros de la meta en el Parque O´Higgins de la capital chilena.

Borelli, de 30 años, cruzó la línea de llegada a 17 segundos de la mexicana Citlali Cristian Moscote, quien logró su mejor marca personal con 2:27.12 y se hizo de la punta de la carrera cuando transcurrían las 2 horas, 25 minutos. En tanto, la peruana Lucy Tejeda, campeona panamericana en Lima 2019, arribó en el tercer lugar.

Mirá el video

La argentina llegó extenuada al final de la carrera y recibió asistencia de su equipo técnico para salir de la pista y llegar a la carpa de los atletas y, a pesar de la frustración de no haber logrado el oro, su actuación de Borelli fue histórica debido a que consiguió la primera medalla panamericana en la maratón de mujeres.

Con el logro de Borelli, Argentina sumó su sexta medalla en los Juegos Olímpicos Santiago 2023, después de las tres conseguidas en taekwondo (Lucas Guzmán, plata; Giulia Sendra, bronce; y José Luis Acuña, bronce), en tiro (Fernanda Russo, plata) y de natación (Macarena Ceballos, bronce).

Una vez recuperada, ya en la carpa de atletas, Borelli dijo que “no esperaba que se corriera tan duro en esta maratón, había mucha humedad. El año que viene en Sevilla intentaremos hacer la marca para los Juegos Olímpicos y ojalá salga algo lindo. Vamos con todo por eso. Una siempre entrena duro, a veces sale y a veces no, esa es la diferencia. Soy como muy relajada, hasta pareciera que no tengo ganas de correr antes de hacerlo. Me nace así desde siempre, ya sea Buenos Aires o un Mundial o en Juegos Olímpicos…”.