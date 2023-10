No a Córdoba: por qué Argentina-Uruguay tiene muchas chances de jugarse en la Bombonera

Luego de la victoria ante Perú, en Lima y por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Conmebol confirmó al estadio Mario Kempes de la provincia de Córdoba como sede para el clásico entre Argentina y Uruguay, correspondiente a la 5ta jornada a jugarse el próximo 16 de noviembre.

Sin embargo, esto podría modificarse por algunas razones. La primera es que tanto el cuerpo técnico, como el plantel, pretenden seguir jugando en el Monumental, pero debido a la cantidad de recitales que tiene pactado la institución en su estadio, aparece en el radar la Bombonera ya que no quieren moverse de Buenos Aires teniendo en cuenta que después deben viajar a Brasil.

La Selección podría volver a cambiar de sede para jugar con Uruguay.

Una comitiva de la AFA visitó el Monumental para ver cómo quedó el campo después de dos shows consecutivos de la banda canadiense The Weeknd y no se lo vio del todo bien. En los primeros días de noviembre cantará Taylor Swift y el último recital será cinco días antes del duelo, por lo que no llegaría en las mejores condiciones el césped.

Ante esto, Chiqui Tapia aprovechó la reunión realizada por la final de la Copa Libertadores para preguntarle a Juan Román Riquelme si la Bombonera estaba disponible y, al tener la respuesta positiva del vice de Boca, las chances de que se traslade a ese escenario son muchas aunque perderá mucho en relación a la cantidad de personas que podrán ver a la Scaloneta en vivo.

"No sabía lo del Kempes", deslizó el seleccionador Lionel Scaloni tras el triunfo ante Perú, en Lima, cuando le consultaron sobre la posible modificación, ya que el anuncio implicará un cambio en la logística planeada por el cuerpo técnico albiceleste y es lo que no quieren. Argentina, campeón del mundo y actual puntera de las Eliminatorias Sudamericanas con 12 puntos, recibirá a Uruguay (7) el 16 de noviembre, a las 21, en el partido correspondiente a la 5ta. fecha.