La picante sentencia del papá de Riquelme sobre Cavani y el Boca de Almirón: “Los boludos son los que…”

Este viernes por la noche, en el triunfo ante Unión de Santa Fe por 2-1, Boca disputó su último partido en la Bombonera antes de viajar a Brasil para disputar la final de la Copa Libertadores. El dueño de casa logró cortar una racha de cinco encuentros consecutivos sin poder ganar de local y le regaló una sonrisa a los hinchas a dos semanas del partido más esperado del año.

Tras el encuentro uno de los que alzó la voz fue Cacho Riquelme, padre del máximo ídolo de la historia de la institución. Lejos de referirse al duelo ante al Tatengue y al mano a mano que se avecina ante Fluminense, enfrentó los micrófonos y dejó clara su postura con respecto a Edinson Cavani.

Mirá el video

Para comenzar se mostró conforme por la imagen mostrada por el equipo de Jorge Almirón en los últimos compromisos, donde notoriamente ha mostrado una buena imagen dentro del campo de juego: "Recontento. Estamos jugando bien. No sé si encontró el equipo, pero juega bien. Está jugando muy bien Boca, ¿o no?".

A la hora de referirse al desempeño del delantero uruguayo, Cacho Riquelme fue contundente: "Lo que a mí no me cae bien cuando hablan mal de Cavani. Es el distinto. ¿Por qué erra goles? Porque crea las jugadas de gol. No es que le llega de casualidad y pateó. Es crack, es diferente..."

"Con un solo toque facilitó todo. No necesita tener dos o tres. Hay que disfrutarlo en vez de creerse lo que dicen otros periodistas. Disfrutémoslo. Los boludos son los que lo critican", sentenció el padre del actual vicepresidente de la institución, quien en el mes de diciembre buscará la reelección.