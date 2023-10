La durísima sanción del Tribunal de Disciplina de AFA a un jugador del ascenso

El futbolista de Argentino de Rosario, Santiago Grela, tuvo una tarde de locura extrema en la derrota de su equipo ante Muñiz y fue expulsado luego de agredir a la terna arbitral, por lo que recibió una histórica sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Grela vio la tarjeta roja una vez que el árbitro Jonathan Barrios pitó el final, debido a que insultó a gritos al asistente número 1, según describieron en el Boletín de AFA. Ya en la zona de los vestuarios, volvió a buscar al juez de línea pero sus compañeros lo detuvieron. Producto de ello, reiteró los insultos a distancia.

El fallo del Tribunal.

El fallo completo del Tribunal de Disciplina

Visto el informe del árbitro de este encuentro, quien señala acerca del jugador Santiago Grela del Club Argentino de Rosario que fue: Expulsado del juego después del partido. Al finalizar el encuentro el Sr. Grela Santiago se dirige hacia el asistente N° 1 e insulta a viva voz "sos un hijo de pu.. negro de mierda, nos cagaste el partido hijo de pu.." entre más insultos, escupe por

detrás al asistente que logra impactar en la espalda.

Luego llegando a la zona de los vestuarios queriendo confrontar pero no logrando ya que sus compañeros lo detuvieron vuelve a insultar y amenazar a viva voz "hijos de pu.. la con... de su madre, no van a venir más a Rosario, la con... de sus madres" donde vuelve a escupir pero no logrando con su cometido. Una vez dentro del vestuario dicho jugador empieza a golpear y patear la puerta varias veces con violencia.