La confesión del DT de Los Pumas tras la dura caída ante los All Blacks: “Mis hijos lloraron y yo no lloré porque…”

Michael Cheika, entrenador de Los Pumas, se mostró "increíblemente decepcionante" por la derrota contra los All Blacks, que privó al equipo argentino de alcanzar la final en el Mundial de rugby que se disputa en Francia. El australiano, de igual manera, dejó en claro que la página ya se dio vuelta y buscarán conseguir el podio, algo que en 2007 logró justamente en París.

"Queremos estar en el podio, igualar el mejor resultado de la Argentina en copa del mundo. El viernes no se preocupen, estaremos listos. Necesitamos sufrir esto, aprender de cosas que pasaron. Esto aún no ha terminado, queremos irnos a casa con una medalla", expresó con un dejo de amargura pero confiado en los suyos.

Luego, en la misma línea, realizó una curiosa revelación: "Mis hijos lloraron, por que las familias invierten mucho, mismo ustedes (los periodistas) querían que ganáramos. No lloro porque aún no he terminado (mi trabajo). No estaremos en el partido de la semana próxima que queríamos estar, pero jugaremos el otro".

"Fui jugador de rugby, no me gusta perder, pero es el momento de mayor orgullo de mi equipo, estamos en semifinales, con jugadores en su primer Mundial. Este camino que estamos dando inicio, no es siempre un camino fácil. Mucha inversión de su físico, el compromiso físico. Estoy triste por ellos, por lo que hicieron; quieren su país, sus fans, el apoyo", agregó.

Para cerrar, aseguró: "No va a haber ningún cambio al plan de juego. Importante esta semana es terminar en el mundial terceros. Necesitamos aprender en esta semifinal y terminar en la tercera posición. Dos o tres días, recuperarnos del físico y la cabeza, y volveremos".