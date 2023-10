Los Pumas perdieron por paliza con los All Blacks y jugarán por el tercer puesto

Los Pumas cayeron este viernes ante Nueva Zelanda por 44 a 6, en la semifinal del Mundial de rugby Francia 2023, que se jugó en el Stade de France, de Saint-Denis. El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika no pudo contener el ataque agresivo de Nueva Zelanda, una de las potencias del mundo del rugby, y sufrió una derrota categórica.

Los tries en la segunda mitad de Aaron Smith (2m), Shannon Frizell (9m), Will Jordan (22 y 33m) más las conversiones de Richie Mo'unga (3 y 10m), marcaron la supremacía neozelandesa ante un equipo argentino que se desplomó en el inicio del segundo tiempo. A pesar de la enorme diferencia, Los Pumas se brindaron al máximo hasta el final, con el orgullo en juego.

Los All Blacks, ganadores en tres ocasiones del Mundial (1987, 2011, 2015), aguardarán rival entre Inglaterra, uno de los máximos candidatos al título, y Sudáfrica, el vigente campeón, que se enfrentarán mañana, a partir de las 16 hora argentina, por la segunda semifinal.

Los Pumas, que irán por el tercer puesto el viernes 27 del corriente, enfrentaron a Nueva Zelanda en 37 oportunidades, con un saldo de dos victorias, un empate y 34 derrotas, cuatro de ellas correspondientes a Copas del Mundo. La primera semifinal de la Copa del Mundo de Rugby de Francia, disputada en el Estadio de Francia de Saint-Denis, tuvo 77.653 espectadores.

La síntesis

Argentina (6): Gallo (Sclavi, M.67), Montoya (Creevy, M.64), Gómez Kodela (Bello, M.51), Petti, Lavanini (Alemanni, M.41), González Samso; Kremer, Isa (Bruni, M.64), Bertranou (Bazán Velez, M.51), S. Carreras, M. Carreras (Sanchez, M.66), Chocobares (Moroni, M.64), Cinti, Boffelli y Mallia.

Nueva Zelanda (44): De Groot (Williams, M.56), Taylor (Taukei'aho, M.51), Lomax (Newell, M.56), Whitelock (Retallick, M.61), S. Barrett, Frizell, Cane (Papali'i, M.66), Savea; Smith (Christie, M.56), Mo'unga, Telea, J. Barrett, Ioane (Lienert-Brown, M.61), Jordan, B. Barrett (McKenzie, M.56).

Anotaciones: 3-0, M.5: Golpe de castigo de Emiliano Boffelli. 3-5, M.11: Ensayo de Will Jordan. 3-7, M.12: Transformación de Richie Mo'unga. 3-12, M.16: Ensayo de Jordie Barrett. 6-12, M.31: Golpe de castigo de Emiliano Boffelli. 6-15, M.31: Golpe de castigo de Richie Mo'unga. 6-20, M.42: Ensayo de Shannon Frizell. 6-25, M.42: Ensayo de Aaron Smith. 6-27, M.43: Transformación de Richie Mo'unga. 6-32, M.49: Ensayo de Shannon Frizell. 6-34, M.50: Transformación de Richie Mo'unga. 6-39, M.62: Ensayo de Will Jordan. 6-44, M.73: Ensayo de Will Jordan.

Árbitro: Gardner (AUS). Mostró tarjeta amarilla a Scott Barett (m.65) por Nueva Zelanda.