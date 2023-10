La reacción de Edinson Cavani al gol de Miguel Merentiel

Mientras piensa en lo que será la final de la Copa Libertadores, la cual se disputará el próximo sábado 4 de noviembre en Río de Janeiro, Boca venció a Unión de Santa Fe en la Bombonera. Marcos Rojo y Miguel Merentiel fueron los encargados de darle el triunfo a los dueños de casa.

La Bestia es uno de los jugadores más regulares del Xeneize en el último tiempo y se ha convertido en una pieza clave para el equipo de Jorge Almirón. Junto a Edinson Cavani han formado una importante dupla que poco a poco va dando sus frutos (los uruguayos fueron los artífices del gol ante Palmeiras en Brasil).

Mirá el video

Una clara muestra de su buena relación, tanto dentro como fuera del campo de juego, es la actitud que mostró el Matador en el momento en el que Merentiel anotó el 2-1 con el que el dueño de casa volvió a sumar de a tres en la Bombonera luego de cinco encuentros consecutivos.

Cavani se mostró eufórico en el momento en el que su compatriota anotó el gol que significó una importante victoria para Boca en condición de local. Primero golpeó el techo del banco de suplentes y, posteriormente, se descargó apretando sus dos puños con fuerzas, mientras se inclinaba sobre uno de los carteles de publicidad.

"Tenemos una amistad muy buena, nos llevamos muy bien. A mí me pone contento cuando hace un gol otro compañero, hoy me tocó a mí. Estoy muy contento", respondió la Bestia Merentiel al ser consultado sobre el particular festejo del Matador en su gol.