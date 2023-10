Alarma en Boca: el titular indiscutido que sufrió una molestia en la práctica a dos semanas de la final

Boca Juniors recibirá esta noche a Unión de Santa Fe en la Bombonera, pero en la previa de este encuentro se encendieron todas las alarmas. Es que Nicolás Figal sufrió una molestia muscular durante el último ensayo y, por precaución, Jorge Almirón decidió no citarlo para el encuentro dado la importancia que tiene el defensor en el equipo.

Figan no jugará por precaución.

Por el momento no hubo parte médico, ni tampoco información oficial al respecto, por lo que las próximas horas serán claves para saber cómo evolucionará el ex Independiente. A sólo 15 días de la final, y encima con Rojo suspendido para el partido con Fluminense, es un jugador que no puede faltar.

A dos semanas de la gran final de la Copa Libertadores, Almirón probará al equipo que planea presentar contra Fluminense con el esquema que le funcionó en su última presentación ante Talleres. En el lugar de Figal, seguramente estará Bruno Valdez.

Boca vuelve a jugar en casa luego de la derrota ante River Plate en el Superclásico por 2-0 e intentará retornar a la victoria luego de cinco partidos. El último triunfo del finalista de la Copa Libertadores en La Bombonera fue en la primera fecha de la Copa de la Liga ante Platense por 3-1. Luego hilvanó tres empates y las derrotas frente a Tigre y el "millonario".

El partido se jugará desde las 21.30 en La Bombonera, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión de ESPN Premium. En el historial, Boca suma 34 triunfos sobre 14 de Unión en 64 partidos que se completan con 16 empates.