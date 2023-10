La durísima frase de Davoo Xeneize sobre Almirón tras perder ante River: "Ya no hay más..."

El Superclásico le quedó incómodo a Boca en el calendario. En medio de la semifinal con Palmeiras, el equipo de Jorge Almirón ante River en la Bombonera y, aunque todo puede quedar en el olvido con una clasificación en Brasil, lo cierto es que el golpe se sintió. Así quedó retratado en el stream de Davoo Xeneize, uno de los referentes más importantes en las redes sociales.

Mirá el video

En una transmisión de Twitch que tuvo picos de 15 mil espectadores, el joven de 20 años analizó la derrota como local y no tuvo pelos en la lengua para hablar de la labor del DT, muy cuestionado por los hinchas: "Después de lo mal que comenzó la Copa de la Liga, después de los errores que tiene en el armado del equipo, en lo mal que lee los partidos porque siempre hace los cambios mal, en como avanzó de pedo en la Copa Argentina y que no ganó ningún mano a mano en la Libertadores, el partido con Palmeiras es de vida o muerte", disparó.

El pensamiento de Davoo Xeneize es compartido por buena parte de la parcialidad boquense. La derrota ante River no fue la primera vez en la que el DT tiene que patear el tablero en el entretiempo, cambiar esquemas e intérpretes para corregir errores que se pueden catalogar como previsibles. Además, Almirón volvió a incurrir en la delantera de cuatro jugadores, con Zeballos-Cavani-Benedetto-Janson, para buscar el resultado y, como en anteriores ocasiones, tampoco funcionó.

Por eso, el palo del streamer al técnico de Boca no quedó ahí: "Perdió los dos clásicos con River y no encuentra el equipo. Lo único que lo sostiene es la Copa Libertadores. El ciclo de Almirón depende exclusivamente de lo que pase en Brasil. ¿Está bien que sea así? A mí Almirón me genera muchas dudas. Para mí, ya no hay más grises ni más paciencia", expresó.

De hecho, la Bombonera hizo sentir su disgusto durante la caída en el Superclásico. Los murmullos que bajan de la tribuna ante un contraataque lento, un pase errado o un mal balance defensivo son una muestra de que el simpatizante está agotado de ver un equipo sin poder ofensivo. No obstante, la fe e ilusión de cara al jueves, tal como reflejó Davoo Xeneize en Instagram: "El jueves, la última bala", escribió junto a foto de la hinchada de Boca.