El DT de Palmeiras le "paró el carro" a un periodista que aseguró que su equipo es más que Boca: "¿Cuántas...?"

Así como Boca sufrió una dura caída ante River en el Superclásico, Palmeiras también tuvo un fin de semana para el olvido en el Brasileirao. En condición de visitante, el Verdao cayó sobre la hora ante RB Bragantino, que lo superó en la tabla y es el nuevo escolta del Botafogo. Pese a que el empate en la ida lo dejó más tranquilo que a Jorge Almirón, Abel Ferreira no quiso saber nada con los elogios de la prensa y pidió cautela de una forma bastante particular que enaltece al Xeneize.

Mirá el video

En la conferencia posterior a la derrota, el entrenador portugués habló sobre la revancha ante el conjunto argentino y recibió varias flores por parte de un periodista: "Si colocase los dos equipos que van a jugar el jueves por un lugar en la final, Palmeiras y Boca [...] En mi opinión por lo menos, Palmeiras es más equipo, es el mejor equipo del continente, tiene el mejor entrenador de Sudamérica, tiene jugadores más decisivos que Boca, que merece todo el respeto. Ustedes vinieron de la Bombonera con un lindo resultado, un 0-0 en aquel infierno es muy complicado...", enumeró el cronista.

Antes de que terminara la consulta, Ferreira le frenó el carro al periodista y retrucó con dos preguntas sobre el caché de los equipos que se enfrentarán en el Allianz Parque: "¿Cuántas Libertadores tiene Palmeiras? [...] ¿Y cuántas tiene Boca?", disparó.

Abel Ferreira sabe lo que es ganar la Copa: tiene dos Libertadores y va por una más.

Luego de escuchar la respuesta del reportero, el entrenador luso hizo un gesto muy elocuente y levantó las cejas. A su manera, Ferreira dio a entender que Boca es un equipo que debe ser respetado por su historia, pese a que no esté demostrando su mejor versión en cancha.

No obstante, el europeo, que ya tiene dos títulos de Libertadores en sus vitrinas y busca el tercero, concluyó su respuesta sin pelos en la lengua: "Yo no vivo con si, si, si... Si tuviera ruedas yo sería un camión, y tampoco soy el mejor entrenador de Sudamérica. Lo que puedo decir es que los partidos de la Copa Libertadores son juegos diferentes y porque tenemos tres años de llegar a las semifinales puedo hablar por nuestra experiencia. Es un juego decisivo, en nuestra casa y que seguramente va a tener una historia que solo vamos a saber al final y que nos vamos a preparar para eso, Es lo que puedo decir porque todo el resto es si, si, si… Nosotros no vivimos con colchones, vivimos con realidades y nos preparamos bien para este partido".