La fuerte crítica de Agustín Pichot en plena definición del Mundial de rugby: "Creo fuertemente que..."

En pleno desarrollo del Mundial de rugby y cuando aún restan disputarse los partidos más determinantes, la polémica por la organización del calendario de competencias sigue abierta. Los detractores de la actual dirigencia de la World Rugby reclaman cambios a la actualmente segmentada competencia mundial, que provoca disparidades en los niveles de las selecciones.

El grito en el cielo lo pegó el técnico uruguayo de Chile, tras caer por 71-0 ante Inglaterra. "Yo estoy hace años en esto y hace años estamos pidiendo lo mismo: tener estas experiencias antes de jugar un Mundial, a mí la verdad ya me da un poco de repulsión seguir hablando de lo mismo. Al final es como un show donde de un lado estamos los payasos y del otro los dueños del circo. A mí me tiene saturado el tema", expresó Pablo Lemoine.

Pablo Lemoine, DT de Chile.

Los defensores del "status quo" del rugby, aseguran que el calendario sí permite el desarrollo de selecciones emergentes para equilibrar su nivel con las potencias. El ejemplo para argumentarlo es Portugal, que logró en Francia un buen desempeño y el primer triunfo en un Mundial, ante Fiji.

En esta polémica se metió el exrugbier argentino Agustín Pichot, conocido por ser candidato en las elecciones de la World Rugby en 2020 contra el inglés Bill Beaumont, representante de la dirigencia de antaño. Fue triunfo para el británico por 28 votos a 23.

En su posición de crítico de la actual gestión, el argentino aseguró: "Desde Japón 2019 hasta ahora nada ha cambiado. No es un juego global, podemos decir que Portugal le ganó a Fiji ahora en el Mundial, pero creo fuertemente que el rugby está en un punto crítico. Un montón de uniones (federaciones) están tratando de mantener el club de los viejos muchachos".

Pichot fue muy crítico contra la actual dirigencia de la World Rugby.

En una entrevista con el medio británico Daily Mail, Pichot puso el ejemplo de Los Teros para sostener su argumento: "¿Qué sentido tiene que Uruguay llegue dentro de cuatro años (al próximo Mundial) y que no juegue un partido relevante en ese tiempo? En la primera semana de 2027 serán aplastados. Entonces, van a tener un partido decente y todos van a decir que es fantástico ver los colores y la pasión de Uruguay. Es lo mismo cada cuatro años". Es más, desafió al periodista entrevistador: "Llamame en junio de 2026 y preguntame sobre Portugal".

"Será una historia de déjà vu. Tienes el Seis Naciones en una esquina y el Campeonato de Rugby en otra. Es autoconservación, supervivencia. El sistema está hecho para proteger el núcleo. Tienen que ver que cuanto más grande, mejor, pero no correrán ese riesgo. Pero ya están en riesgo. Están en números rojos. Tiene que ser un debate sobre cómo asumir riesgos para lograr una visión más amplia", agregó.

"Traté de venir y ayudar, pero el Seis Naciones me bloqueó: llamé a todas las uniones, especialmente a Alan Gilpin (director ejecutivo de World Rugby) y a JJ (John Jeffrey, el favorito para reemplazar a Beaumont) porque estaban amenazados. Vamos chicos, no da miedo. Me encanta el juego", contó después.

Finalmente, confesó sobre su candidatura en 2020, Pichot reveló: "Bill vino a Argentina el año pasado y le dije: 'Bill, me postulé contra ti porque querías seguir un camino que no se expandiría ni sería global'. Puedes verlo ahora. Nada ha cambiado".