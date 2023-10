El tajante mensaje del representante de Matías Suárez a River, a dos meses de quedar libre: "Tiene ganas de..."

Matías Suárez es una de las tantas opciones que tiene Martín Demichelis para el frente de ataque. Sin embargo, es la que menos utilizó el DT de River en este 2023, ya que el cordobés sumó muy pocos minutos en este año. A su vez, el tiempo apremia porque su vínculo vence en diciembre.

El representante de Suárez habló sobre su inactividad en River.

Pese a estar en plenitud física, Suárez siempre estuvo por detrás de Lucas Beltrán primero y, ahora, de Salomón Rondón, Miguel Borja, Facundo Colidio y hasta Pablo Solari, cuando el entrenador se decantó por dos delanteros. Por esta razón, el representante del ex Belgrano salió a aclarar que el físico no es la razón detrás de su inactividad: "Se está entrenando y está muy bien y esperando su momento para jugar. No le duele la rodilla", expresó.

En diálogo con D Sports Radio, el agente Cristian Colazo remarcó las ganas de Suárez de pelearla en River, pese a haber jugado 186 minutos en lo que va de 2023: "No quiero poner en un compromiso a los dirigentes, pero tiene ganas de quedarse".

"Todavía no hablamos nada y me han llamado del club. No sé qué pasará. Calculo que nos llamarán para renovar, supongo, pero no sabemos qué va a pasar", agregó sobre una hipotética renovación.

