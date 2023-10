El emotivo gesto en las redes de los All Blacks a horas de la gran semifinal del Mundial

A pesar de la condición de favorito que tienen los All Blacks ante Los Pumas, de cara a la semifinal del Mundial de Francia, los neozelandeses saben que Argentina presentará lucha y no piensan subestimar. Ese respeto, que admitió hasta el entrenador Ian Foster, no solo se relaciona con el juego.

Si de respeto se trata, el gesto más grande que pudo dar el equipo de Nueva Zelanda para con el pueblo argentino se produjo un 28 de noviembre de 2020, cuando en el marco del "Cuatro naciones", los jugadores realizaron un homenaje a Diego Armando Maradona, a tres días de su fallecimiento.

Mirá el video

En aquella ocasión, el capitán Sam Core le obsequió a modo de ofrenda al plantel de Los Pumas, una camiseta de los All Blacks con la inscripción "10 Maradona", en la previa de su tradicional baile trivial conocido como "Haka". Símbolo por demás significativo que llegó en un momento turbulento para los jugadores del plantel argentino, criticados por no haberse manifestado formalmente ante la muerte del eterno ídolo del fútbol.

El capitán Sam Core ofrenda una camiseta de Maradona a Los Pumas.

Este jueves, a horas del trascendental partido que animarán ambas selecciones en busca de un pase a la gran final del Mundial, las redes oficiales de los All Blacks decidieron recordar ese episodio como muestra de respeto para con su rival, al publicar un video de la secuencia.

El posteo fue acompañado por el texto: "Un gesto especial de los All Blacks hacia Argentina". Claro que lo fue. Ahora, casi tres años después, Los Pumas intentarán evitar que suceda lo mismo que ocurrió luego de ese recordado homenaje, ya que el encuentro finalizó con victoria para los de negro por 38-0.