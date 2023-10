Qué dijo Luciano Benavides luego de consagrarse campeón del Mundo FIM de Rally-Raid

Luciano Benavides (Husqvarna) llegó al Rally de Marruecos con un solo objetivo, ser campeón del mundo, y lo consiguió. El salteño perdió algo de terreno en los primeros días con Toby Price (KTM), su rival, pero ganó una etapa clave de la competencia y eso le permitió encarar este último día sabiendo que el trabajo estaba casi hecho.

De igual manera, este tramo final no fue sencillo y lo superó siendo segundo en el tramo, resultado que terminó confirmando su primer título mundial FIM de Rally-Raid: "Es un sueño hecho realidad para mí. Ha sido un largo viaje hasta llegar a este punto desde que terminé mi primer rally aquí en Marruecos en 2017".

Mirá el video (gentileza ShakedownTeam)

"Terminar así contra Toby en el último día del rally, mientras abría la etapa es increíble. No puedo agradecer lo suficiente al equipo por todo el trabajo duro y su fe en mí, Hoy fue una locura", comenta Benavides, quien agregó que "la navegación en esta etapa fue complicada".

"Me perdí en algunos puntos, pero logré volver a la pista rápidamente y recuperar tiempo. Me encantó abrir la etapa en las dunas y sabía que tenía que adelantarme porque los demás me alcanzarían. Por fin tengo mi primer Campeonato Mundial. La espera de la confirmación del campeonato cuando terminé fue tensa, 40 minutos parecieron cuatro horas, pero sabía que hoy di lo mejor de mí porque no había otra opción", continuó el salteño de 28 años y hermano del último ganador del Dakar, Kevin Benavides.

Kevin estuvo presente en la definición del Rally. Foto: Rally Zone & ShakedownTeam.

Luciano no dudó en señalar que desea "celebrar y disfrutar de esta sensación por un tiempo, porque, aunque es increíble, ha sido una temporada dura. Quiero descansar una semana o dos. Después de eso, volveremos a acelerar porque quiero mantener el mismo ritmo para el Dakar, ya que para mí es otro sueño ganar".