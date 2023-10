Jorge D'Alessandro, de El Chiringuito, liquidó al Boca de Almirón: "Me dan ganas de..."

Boca se encuentra en la final de la Copa Libertadores, en la semifinal de la Copa Argentina y aun con chances de pelear por la Copa de la Liga Profesional aunque se encuentra más relegado. Aún así, el equipo de Jorge Almirón no se ha ganado la unanimidad en el respaldo en relación a su rendimiento.

Si bien en cada partido se ve una mejoría en el funcionamiento, parece seguir en deuda. Sin embargo, el que no tiene dudas sobre los juicios de valor respecto a Boca es el exfutbolista argentino Jorge D'Alessandro, quien actualmente trabaja como panelista en la señal española El Chiringuito. Y no tiene dudas porque está convencido de que no le gusta.

El equipo de Almirón no convence a D'Alessandro.

En diálogo con Cuidemos el Fútbol, D'Alessandro declaró: "Yo veo a Boca y me dan ganas de llorar honestamente, es un equipo muy primario en sus conceptos. Está basado en un bloque bajo, contragolpeador y con jugadores que no dan la talla internacional, exceptuando a Barco y Romero". Está claro que el "son aviones" reservado al mediocampo de la Selección argentina no aplica para los de Almirón.

Luego, fue consultado por el resto de los equipos argentinos y sus comparaciones con el fútbol europeo. En esa circunstancia, elogió el trabajo de River. "Es el ejemplo de la mejor propuesta de juego en la actualidad, es el equipo más europeo", definió.

Por último, se refirió a su exequipo San Lorenzo: "El más italiano es el San Lorenzo de Insua, pero ninguno llega al tope para poder competir”.