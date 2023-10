Con Reali descartado y Arce tocado, el jugador que recupera Berti para la final

Pasada la euforia y la alegría por la clasificación a la gran final de la Primera Nacional, Alfredo Berti comenzó a diagramar el equipo de Independiente Rivadavia que saltará al terreno de juego para enfrentar a Almirante Brown en busca del tan ansiado ascenso. Si bien faltan menos de dos semanas para este trascendental compromiso en la historia leprosa, el entrenador de los Azules ya sabe que contará con una baja sensible y que el goleador del campeonato llegará disminuído, aunque la buena noticia es que recuperará a un hombre fundamental en el mediocampo.

La baja confirmada será la de Matías Reali, autor del único gol en el clásico ante Maipú, que recibió su quinta tarjeta amarilla por festejar ante el público Botellero y ahora deberá cumplir una fecha de sanción, justamente en la definición del campeonato. También está la situación del artillero leproso, Alex Arce, que sufrió la fractura del maxilar superior izquierdo en el duelo ante Villa Dálmine.

Si bien el paraguayo saltó al campo de juego en el Omar Higinio Sperdutti, la realidad es que esta situación no le permitirá estar al 100% en el choque ante la Fragata. A pesar de la lesión, está más que claro que el delantero no se perderá este encuentro y será parte del once inicial.

Reali, baja sensible.

La buena noticia para Alfredo Berti será la vuelta de Ezequiel Ham al equipo tras su participación con Siria en la fecha FIFA. El "Turco" fue convocado por el técnico argentino Hector Cúper para el amistoso de su selección ante Kuwait. El ex jugador de Argentinos Juniors arribará en las próximas horas a la provincia y se pondrá a disposición nuevamente con el objetivo de llegar de la mejor manera al partido ante el Aurinegro.

De esta forma, Berti empieza a armar el rompecabezas para lo que será un compromiso plagado de emociones. Mientras tanto, la AFA aún no ha confirmado el horario ni el lugar en donde se llevará a cabo la final del próximo 28 de octubre.